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"Працював на ФСБ РФ": колишнього очільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді

Валентина РоманенкоСереда, 1 березня 2023, 14:57
Антон Шевцов. фото НПУ

Правоохоронці підозрюють колишнього очільника поліції Вінниччини Антона Шевцова в державній зраді.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Вінницької області

Деталі: Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянство Російської Федерації.

За даними слідства, у 2018 році в тимчасово окупованому Росією Криму експоліцейський погодився на конфіденційну співпрацю зі співробітником департаменту оперативної інформації федеральної служби безпеки РФ.

Надалі підозрюваний, користуючись особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи, надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані спецслужбами РФ для ведення підривної діяльності проти України, зазначає прокуратура.

До прикладу, встановлено передавання інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.

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Після 24 лютого 2022 року експоліцейський активізував свою злочинну діяльність, зокрема, особисто розробив та надіслав кураторові з фсб план проведення диверсійної роботи на території України.

Прокуратура також каже, що слідством встановлена співпраця підозрюваного з лідером та депутатами наразі забороненої проросійської політичної партії "Партія Шарія".

За інкриміновані злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Теми: держзрадаполіціяВінницька областьСБУ
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