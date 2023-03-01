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Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 16:55
Фото: nyt

Росія програла масштабну танкову битву за Вугледар Донецької області, потрапивши в засідки ЗСУ – так само, як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "У тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу.

Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити Вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступаючі колони потрапляли в засідки".

Деталі: Як повідомляє NYT, кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, свідчать, що на полях навколо Вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки.

У битві під Вугледаром, як зазначають українські військові, Росія втратила щонайменше 130 танків і бронетранспортерів.

Теми: Донецька областьвійнаРосіятанки
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