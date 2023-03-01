Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 15:55
Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT
Фото: nyt

Росія програла масштабну танкову битву за Вугледар Донецької області, потрапивши в засідки ЗСУ – так само, як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "У тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу.

Реклама:

Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити Вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступаючі колони потрапляли в засідки".

Деталі: Як повідомляє NYT, кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, свідчать, що на полях навколо Вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки.

У битві під Вугледаром, як зазначають українські військові, Росія втратила щонайменше 130 танків і бронетранспортерів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнаРосіятанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
ППО збила російський безпілотник над Київщиною
Міноборони Росії заявило, що Крим атакували 10 безпілотників
"Працював на ФСБ РФ": колишнього очільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді
Росіяни вербують молодих палестинців на війну в Україну – ЗМІ
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: