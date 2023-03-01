В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
Середа, 1 березня 2023, 17:51
Над аеродромом в окупованому Мелітополі вдень здіймався чорний дим, в Пологах Запорізької області також повідомляють про "бавовну".
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Близько 13:00 окупанти вкотре невдало покурили на аеродромі. Через півгодини над місцем паління здійнявся чорний дим. Чекаємо коли почнуть вивозити ліквідоване".
Деталі: Федоров також повідомив про "бавовну" в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.
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