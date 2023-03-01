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В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 16:51
В окупованому Мелітополі бавовна на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
Фото: бавовна в Пологах, Telegram Федорова

Над аеродромом в окупованому Мелітополі вдень здіймався чорний дим, в Пологах Запорізької області також повідомляють про "бавовну".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Близько 13:00 окупанти вкотре невдало покурили на аеродромі. Через півгодини над місцем паління здійнявся чорний дим. Чекаємо коли почнуть вивозити ліквідоване".

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Деталі: Федоров також повідомив про "бавовну" в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.

Теми: Мелітопольвибухаеродромокупація
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