В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер

Над аеродромом в окупованому Мелітополі вдень здіймався чорний дим, в Пологах Запорізької області також повідомляють про "бавовну".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Близько 13:00 окупанти вкотре невдало покурили на аеродромі. Через півгодини над місцем паління здійнявся чорний дим. Чекаємо коли почнуть вивозити ліквідоване".

Деталі: Федоров також повідомив про "бавовну" в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.