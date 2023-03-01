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На більшій частині України оголошували тривогу, на Полтавщині "бахало"

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 19:16

У Києві, північних, східних, центральних і південних областях України у середу ввечері було оголошено повітряну тривогу, яка тривала пів години.

Джерело: карта повітряних тривог, голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, "Суспільне"

Деталі: Першою тривогу оголосила Сумська область (18:57), слідом за нею Полтавська і Чернігівська, потім Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області, Київ та Київщина (19:04 і 19:05), Черкаська, Житомирська, Кіровоградська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська (19:19) області.

Голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін повідомив: "Загроза ракетного удару! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!".

У Кременчуцькому районі на Полтавщині пролунали звуки вибухів, повідомили "Суспільному" місцеві жителі.

О 19:21 почалися відбої, зокрема, для Київської, Вінницької, Херсонської, Чернігівської областей. О 19:30 відбій тривоги вже в усіх областях, крім Луганської, де вона постійно.

Теми: повітряна тривогавійна
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