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США сподіваються, що очільники МЗС G20 засудять війну Росії в Україні

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 18:50

У Сполучених Штатах висловили впевненість, що на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, яка розпочинається в середу ввечері, буде засуджено повномасштабне вторгнення в Україну Росії – члена G20.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це журналістам у середу заявив високопосадовець, який супроводжує держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Я думаю, що ми очікуємо побачити там формулювання, що відображають думку більшості, якщо не переважної більшості країн G20, які продовжують виступати проти війни Росії", – сказав посадовець на шляху до Нью-Делі, де відбуватиметься зустріч.

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До "Групи двадцяти" входять країни "Групи семи", а також, серед іншого, Росія, Китай, Індія, Бразилія, Австралія та Саудівська Аравія. Основні зустрічі міністрів закордонних справ G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері в середу.

Раніше стало відомо, що делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України.

Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".

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Зустріч міністрів закордонних справ відбувається через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Бенгалуру, на якій не змогли досягти консенсусу щодо спільної заяви.

Причиною стало небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України. 

Теми: СШАвійнаМЗС
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