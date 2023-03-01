В окупованому Криму пролунали вибухи

На півдні окупованого Криму ввечері 1 березня пролунали вибухи.

Джерело: Крим.Реалії, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram

Деталі: Звуки вибухів чують жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Видання повідомляє, що окупаційна влада поки ситуацію не коментувала.

На півдні окупованому Криму лунають звуки вибухів pic.twitter.com/vwCLx7woH2 March 1, 2023

Доповнено: Окупаційна влада відреагувала на гучний звук. Радник підконтрольного Росії "глави" Криму Олег Крючков заявив: "Усі повинні розуміти, що ми живемо в іншій реальності, де літаки переходять на надзвук, працює ППО і РЕБ".

При цьому він не уточнив, що саме це був за звук.