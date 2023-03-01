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В окупованому Криму пролунали вибухи

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 21:13
Ілюстративне фото, бавовна на Керченському мосту, УП

На півдні окупованого Криму ввечері 1 березня пролунали вибухи.

Джерело: Крим.Реалії, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram

Деталі: Звуки вибухів чують жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Видання повідомляє, що окупаційна влада поки ситуацію не коментувала. 

Доповнено: Окупаційна влада відреагувала на гучний звук. Радник підконтрольного Росії "глави" Криму Олег Крючков заявив: "Усі повинні розуміти, що ми живемо в іншій реальності, де літаки переходять на надзвук, працює ППО і РЕБ".

При цьому він не уточнив, що саме це був за звук.

Теми: Кримвибухокупація
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