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Зеленський провів енергетичну нараду: Зиму пройдено, загроза зберігається

Олена РощінаСереда, 1 березня 2023, 20:50
Зеленський провів енергетичну нараду: Зиму пройдено, загроза зберігається
Володимир Зеленський, фото Офіу президента

Президент Володимир Зеленський провів тривалу енергетичну нараду, на якій обговорив із ключовими компаніями подальшу роботу української енергосистеми.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 березня

Пряма мова: "Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд, Офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка.

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Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. 

Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває.

Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування".

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Теми: Зеленськийенергетикаопаленнявійна
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