Українська ППО збиває 80% ракет Росії – Наєв

Українська протиповітряна оборона збиває 80% російських ракет.

Джерело: командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв

Пряма мова: "На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80-ти. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними".

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Деталі: Він додав, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу. Тому ЗСУ аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні.