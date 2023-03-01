Російський олігарх Тіньков просить Британію зняти санкції – і не лише він

Російські опозиціонери хочуть, щоб ті, хто виступає проти війни Росії в Україні, могли вийти з-під західних санкцій, зокрема таке прохання стосується олігарха Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення і відмовився від російського громадянства.

Джерело: "Bloomberg"

Деталі: Цього тижня Олег Тіньков офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Дослівно заява: "Я підтримую рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Путіна або сприяють війні. Сумно, що вони помилково вважали мене одним з таких людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна і його вторгнення".

Деталі: Міністерство закордонних справ Великої Британії у відповідь на запит заявило, що не коментує індивідуальні санкційні призначення.

"Кожна фізична або юридична особа, що потрапила під санкції, має право оскаржити своє включення, і для цього існує чіткий правовий шлях", – зазначили в МЗС країни.

Бізнесмен у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів роки в російській в'язниці після конфлікту з президентом Володимиром Путіним, цього тижня також звернувся до МЗС Великої Британії з проханням зняти санкції з Олега Тінькова.

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"Я вважаю, що рішення про введення санкцій проти нього було помилковим", - сказав Ходорковський в інтерв'ю, посилаючись на неодноразову критику Тинькова на адресу уряду Путіна.

"Зняття санкцій має бути дуже чітко пов'язане з публічною відмовою від цього режиму і його агресивної війни", – додав Ходорковський.

Леонід Волков, голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, лобіює серед європейських, британських і американських чиновників розширення санкцій на 6 000 російських чиновників і поплічників Кремля. Але, на його думку, західні чиновники повинні викласти чіткі критерії того, як люди можуть бути виключені зі списку, в тому числі шляхом засудження війни і виплати збитків Україні.

На думку Волкова, "кінцева мета – зупинити війну, а не покарати людей".

"Лише за наявності стратегії виходу санкції будуть ефективними. В іншому випадку людям нікуди бігти, окрім як назад до Москви, де вони стають ще більш залежними від Путіна. Їм потрібно представити чіткий варіант: зробіть це і це – і санкції буде знято", – вважає він.

Волков заявив, що він сказав британським чиновникам, що вони повинні зняти санкції з Тінькова як стимул для інших російських олігархів порвати з Путіним.

У жовтні Волков звернувся до ЄС із проханням вилучити бізнесменів, які засуджують війну і "не пов'язані зі злочинами, скоєними путінським режимом".

За його словами, санкції іноді "націлені на бізнесменів, які діють з добрими намірами, часто просто тому, що вони мають російські паспорти, в той час як справжні злочинці, які збагатилися завдяки своїм тісним зв'язкам з путінським режимом, в черговий раз залишилися безкарними".

Волков вважає, що від санкцій можна звільнити мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів по "Альфа-груп" – Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

"Bloomberg" зазначає, що багато олігархів оскаржують правові підстави для включення їх до західних санкційних списків, але жоден із них поки що не досягнув успіху.

Нагадаємо: Засновник російського "Тінькофф Банку", бізнесмен Олег Тіньков у жовтні 2022 року повідомив про рішення відмовитися від російського громадянства.