РосЗМІ повідомляють, що в Москві посилюють ППО

Російські ЗМІ повідомляють, що в Москві встановили ще одну систему ППО поруч із метро "Саларьєво", принаймні там помітили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Джерело: "Сирена", "The Insider"

Деталі: Читач "Сирени" передав відео з комплексом, зняте біля станції метро.

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"The Insider" уточнив, що на відео – мобільна радіолокаційна станція розвідки і цілевказування П-18-2 "Прима". Поруч із такою РЛС мають працювати комплекси ППО ближнього і середнього радіусу дії.

ППО встановлювали в Москві та передмісті з грудня 2022 року, але ЗМІ звернули на них увагу в січні 2023 року, коли установки почали з'являтися на дахах будівель.

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У січні "Сирена" нарахувала 7 таких майданчиків, зокрема поруч із важливими для чиновників об'єктами: резиденцією Путіна в Ново-Огарьово і бізнес-аеропортом "Газпром авіа" "Остаф'єво". Восьму систему ППО встановлювали навпроти "Лужників" перед мітинг-концертом 22 лютого.