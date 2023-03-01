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У Франції готуються вперше конфіскувати майно підсанкційного російського олігарха – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 23:55

Суд у Франції вперше дозволив кримінальний арешт нерухомості, яка належить російському олігарху, що перебуває під санкціями – це може стати першим кроком на шляху конфіскації цього майна.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Le Monde.

За даними поінформованого джерела видання, французька прокуратура домоглося кримінального арешту вілли на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра, що на південному сході Франції, яка, як вважається, належить олігарху Дмитру Рашнікову - керівнику одного з найбільших виробників сталі в Росії.

Вілла вартістю 23 мільйони євро була арештована у жовтні 2022 року за запитом суддів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа.

На три об'єкти нерухомості, офіційно пов'язані з Рашніковим, вже було накладено адміністративний арешт на Лазурному узбережжі Франції та в Парижі після того, як він потрапив під санкції 15 березня 2022 року.

Однак вілла росолігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра пройшла повз увагу французьких правоохоронців, оскільки, за словами джерела Le Monde, знайомого з цією справою, "не була задекларована в податкових органах як його власність".

Стверджується, що після повномасштабного вторгнення в Україну Рашніков продав віллу швейцарській компанії, яка своєю чергою належала панамській структурі, при цьому новий власник також був громадянином РФ.

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Французький підрозділ фінансової розвідки TRACFIN негайно заблокував гроші від продажу вілли – 17 мільйонів євро після вирахування мита і податків – до того, як передати справу до суду.

Як зазначає Le Monde, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну французька система правосуддя відкрила щонайменше 17 кримінальних розслідувань, спрямованих на конфіскацію активів російських еліт. Уперше про них стало відомо в липні 2022 року.

Станом на серпень 2022 року загальна сума пов’язаних із Росією активів, заморожених у зв’язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 мільярда євро. Ця сума не враховує ще майже 23 мільярдів активів Центробанку РФ.

Теми: ФранціясанкціїолігархиРосія
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