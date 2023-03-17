Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Назарій Гусаков збирає на рік життя

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 23:15
 

На фото громадський діяч зі Львова Назарій Гусаков. Скоро Назарію виповнюється 29 років.

Людям, які живуть зі спінальною м‘язовою атрофією (СМА), лікарі не можуть дати жодних гарантій. І насправді велике щастя, що попри всі прогнози, Назарій невдовзі 7 квітня зумтрічатиме свій 29-ий день народження.

Для того щоб весь наступний рік мати належне лікування, для того щоб жити, Наразій оголосив збір. Він збирає 10 000 000 гривень. Наразі зібрано 730 000 гривень.

Давайте допоможемо Назарію зібрати необхідні кошти на ще один рік життя.

Реквізити збору:

Посилання на банку — monobank.ua.

Карта моно — 4441114427978869 додаткова карта, на випадок якщо не вдається відправити на моно — 4868200100508596

Карта приватбанку —  4149629301054110(Артем Кобилинський)

Крипта (trc20) — TJnvmVQToE3xsJH43iPPUtPw7EdQuRw9X1 0xc46b83c853431362dc7b0cd4736610fa6cc69515 ERC-20

PayPal — razan@hotpoint.org.ua

Для банківського переказу:

Отримувач Гусаков Назарій Олегович

IBAN UA853220010000026208305496967

ІПН/ЄДРПОУ 3443017794

Головне сьогодні

фото, оновлено від 14:46Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7

У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї

Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України

фото, відеоРосіяни влучили ракетами у дві багатоповерхівки в Запоріжжі

Повітряні сили про відстеження ТГ-каналами руху ракет і дронів РФ: Злочин проти України

"Укроборонпром" відправив захисникам першу партію своїх 122-мм артилерійських снарядів

Усі новини...
Останні новини
16:31
Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 33
16:12
65% європейців – за те, щоб Україна приєдналась до ЄС у найближчі роки
16:07
"Зернова ініціатива": ще одне судно під егідою ВПП ООН вийшло з порту Одеси
16:03
фото, оновлено від 14:46Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7
15:55
РФ розгорнула дивізіон берегових ракетних комплексів біля Японії
15:50
У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї
15:49
У школах Києва розпочинається прийом документів у 1 класи
15:29
Гдиня, Познань, Варшава: FlixBus запускає 3 нові лінії з України
15:25
У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
15:22
Макрон хоче, щоб непопулярна пенсійна реформа набула чинності до кінця року
Усі новини...