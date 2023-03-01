США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо він передасть Росії зброю – ЗМІ

Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters із посиланням на чотирьох американських посадовців і джерела.

Консультації США із союзниками, які ще перебувають на ранньому етапі, мають на меті заручитися підтримкою низки країн – особливо тих, що входять до "Групи семи", аби скоординувати підтримку будь-яких можливих обмежень.

Реклама:

За словами співрозмовників Reuters, американські чиновники закладають основу для потенційних дій проти КНР із основною групою країн, які найбільше підтримують санкції, запроваджені проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Поки що незрозуміло, які саме санкції запропонують Сполучені Штати. За словами джерел Reuters, кроки Вашингтона ще не призвели до більш широкої згоди щодо будь-яких конкретних обмежувальних заходів проти Пекіна.

Reuters нагадує, що у спільній заяві лідерів G7 від 24 лютого – з нагоди першої річниці повномасштабної війни РФ – треті країни закликають "припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або ж зіткнутися із серйозними втратами".

ВІДЕО ДНЯ

Хоча Китай там не згадується, США того ж дня запровадили нові санкції проти деяких китайських компаній, звинувачених у допомозі Росії в обході обмежувальних заходів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.