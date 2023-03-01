Розвідка США не знайшла докази причетності РФ до "гаванського синдрому" – AP

Розвідувальні служби США не виявили зв'язку Росії та інших держав до захворювання американських дипломатів "гаванським синдромом".

Джерело: Associated Press

Деталі: Повідомляється, що американські слідчі детально вивчили приблизно 1,5 тис. справ у 96 країнах і не знайшли достовірних доказів наявності іноземної зброї, яка могла б спричинити симптоми хвороби.

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Також служби не виявили ознак "підслуховуючих пристроїв", які б могли викликати "гаванський синдром".

Зазначається, що розвідувальні служби США дійшли висновку, що більшість таких захворювань дипломатів мають різні причини - від навколишнього середовища до недіагностованих захворювань.

Передісторія: Таємнича хвороба, про яку вперше повідомили офіційні особи США у кубинській столиці у 2016 році, вразила американських дипломатів, офіційних осіб та членів сімей за кордоном. Симптоми включали мігрень, нудоту, провали в пам'яті та запаморочення. Протягом років сотні американських чиновників повідомили про ймовірні інциденти в низці країн.