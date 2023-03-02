Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка США не знайшла докази причетності РФ до "гаванського синдрому" – AP

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 00:53
Емблема розвідки США. Фото Getty Images

Розвідувальні служби США не виявили зв'язку Росії та інших держав до захворювання американських дипломатів "гаванським синдромом".

Джерело: Associated Press

Деталі: Повідомляється, що американські слідчі детально вивчили приблизно 1,5 тис. справ у 96 країнах і не знайшли достовірних доказів наявності іноземної зброї, яка могла б спричинити симптоми хвороби.

Також служби не виявили ознак "підслуховуючих пристроїв", які б могли викликати "гаванський синдром".

Зазначається, що розвідувальні служби США дійшли висновку, що більшість таких захворювань дипломатів мають різні причини - від навколишнього середовища до недіагностованих захворювань.

Передісторія: Таємнича хвороба, про яку вперше повідомили офіційні особи США у кубинській столиці у 2016 році, вразила американських дипломатів, офіційних осіб та членів сімей за кордоном. Симптоми включали мігрень, нудоту, провали в пам'яті та запаморочення. Протягом років сотні американських чиновників повідомили про ймовірні інциденти в низці країн.

Теми: СШАрозвідкаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT

фото"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту

США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн

відеоЛаврова засміяли в Індії на промові про "українську агресію" та "незалежність від Заходу"

Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"

відеоУкраїнські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

Усі новини...
США
США закликають союзників накласти санкції на Китай, якщо він передасть Росії зброю – ЗМІ
США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти Росії
США сподіваються, що очільники МЗС G20 засудять війну Росії в Україні
Останні новини
04:20
У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута
03:46
У Байдена видалили ракове утворення на шкірі – висновок лікаря
02:48
фотоДніпропетровщина: по двох громадах ворог випустив понад 100 снарядів, є руйнування
01:55
Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT
01:02
фото"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту
00:25
Росіяни гатили Сумщині, понад 120 прильотів
23:57
ЄС розкритикував плани Угорщини перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму
23:46
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7
23:34
фотоПосол Британії прийшла на зустріч до президента Сербії із хусткою зі словами гімну України
23:25
У Павелка відреагували на форму спонсора збірної Joma для "Зєніта"
Усі новини...