Словаччина може передати Україні 10 МіГ-29, рішення очікується протягом днів-тижнів

На тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю агенції AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", – пояснив він.

За словами Надя, останній, 11-ий радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів або тижнів, зазначає AP. У такому разі Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

Нагадаємо, на саміті в Брюсселі в лютому президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до виконувача обов’язків прем’єра Словаччини Едуарда Гегера з проханням поставити винищувачі МіГ-29. Той пообіцяв зробити все можливе, щоб задовольнити це прохання.

Після цього спікер парламенту Словаччини Борис Коллар заявив, що у питанні передачі Україні винищувачів МіГ-29 спочатку потрібно вирішити, чи має тимчасовий уряд легітимність для цього.

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За офіційними даними, з лютого 2022 року Словаччина надала Україні озброєння на загальну суму майже 168 мільйонів євро. Йдеться про зенітні ракетні комплекси С-300, гелікоптери, тисячі ракет для систем залпового вогню "Град" і десятки бронемашин.