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ЗМІ показали наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 00:48
ЗМІ показали наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську
Аеродром у Єйську. Фото з Вікіпедії

Програма "Схеми" оприлюднила супутникові знімки Planet Labs, на яких задокументовані наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться західніше аеродрому у місті Єйськ Краснодарського краю РФ, 28 лютого повідомлялося про атаку безпілотників на аеродром.

Джерело: "Схеми" у Facebook

Деталі: На супутниковому знімку від 22 лютого відсутні ознаки пожежі на полігоні ППО.

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Однак на знімку від 1 березня вже можна побачити сліди пожежі.

 

Зазначається, що наразі невідомо, чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську. Супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, пише видання.

Крім того, "Схеми" опублікували знімки від 15 лютого, на яких можна побачити, які саме літаки раніше знаходилися на аеродромі.

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У східній частині летовища були розміщені два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38.

 

В центральній частині аеродрому знаходилися три Іл-38, один Ан-72 і три Су-27.

 

А у західній частині летовища були пасажирський Іл-62 і три транспортні Ан-24 або Ан-26.

 

Передісторія:

  • 28 лютого російські Telegram-канали повідомили, що "невідомі безпілотники" атакували аеродром у Єйську.
  • Місцева влада стверджувала, що це були "військово-тактичні навчання".

Теми: безпілотникиосвітааеродром
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