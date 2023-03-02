ЗМІ показали наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську
Програма "Схеми" оприлюднила супутникові знімки Planet Labs, на яких задокументовані наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться західніше аеродрому у місті Єйськ Краснодарського краю РФ, 28 лютого повідомлялося про атаку безпілотників на аеродром.
Джерело: "Схеми" у Facebook
Деталі: На супутниковому знімку від 22 лютого відсутні ознаки пожежі на полігоні ППО.
Однак на знімку від 1 березня вже можна побачити сліди пожежі.
Зазначається, що наразі невідомо, чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську. Супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, пише видання.
Крім того, "Схеми" опублікували знімки від 15 лютого, на яких можна побачити, які саме літаки раніше знаходилися на аеродромі.
У східній частині летовища були розміщені два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38.
В центральній частині аеродрому знаходилися три Іл-38, один Ан-72 і три Су-27.
А у західній частині летовища були пасажирський Іл-62 і три транспортні Ан-24 або Ан-26.
Передісторія:
- 28 лютого російські Telegram-канали повідомили, що "невідомі безпілотники" атакували аеродром у Єйську.
- Місцева влада стверджувала, що це були "військово-тактичні навчання".