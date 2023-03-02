Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку
Четвер, 2 березня 2023, 01:25
Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram
Пряма мова: "Кляті рашистські потвори знову підступно атакували нічне Запоріжжя.
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За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок".
Деталі: У Запорізькій ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару зруйновано три поверхи житлового будинку.
В адміністрації зазначили, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, на місці працюють всі відповідні служби.