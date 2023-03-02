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Обстріли Сумщини: ворог завдав удари по 5 громадах

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 02:55
Обстріли Сумщини: ворог завдав удари по 5 громадах
Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 1 березня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області, працювала українська протиповітряна оборона.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, противник скинув на територію громади 10 мін.

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У Новослобідській громаді зафіксовано 3 "прильоти", попередньо зі ствольної артилерії 152 мм.

У Шалигинській громаді було 8 "прильотів" – ймовірно з міномету 120 мм.

В Есманьській громаді зафіксовано 6 вибухів – попередньо працював 120 мм міномет.

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Білопільську громаду росіяни обстріляли з міномету, було 4 "прильоти".

Теми: Сумська областьобстріл
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