Обстріли Сумщини: ворог завдав удари по 5 громадах
Четвер, 2 березня 2023, 02:55
Протягом 1 березня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області, працювала українська протиповітряна оборона.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, противник скинув на територію громади 10 мін.
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У Новослобідській громаді зафіксовано 3 "прильоти", попередньо зі ствольної артилерії 152 мм.
У Шалигинській громаді було 8 "прильотів" – ймовірно з міномету 120 мм.
В Есманьській громаді зафіксовано 6 вибухів – попередньо працював 120 мм міномет.
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Білопільську громаду росіяни обстріляли з міномету, було 4 "прильоти".