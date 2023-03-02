Обстріли Сумщини: ворог завдав удари по 5 громадах

Наслідки обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 1 березня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області, працювала українська протиповітряна оборона.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, противник скинув на територію громади 10 мін.

У Новослобідській громаді зафіксовано 3 "прильоти", попередньо зі ствольної артилерії 152 мм.

У Шалигинській громаді було 8 "прильотів" – ймовірно з міномету 120 мм.

В Есманьській громаді зафіксовано 6 вибухів – попередньо працював 120 мм міномет.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з міномету, було 4 "прильоти".