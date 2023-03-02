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РФ може використати ескалацію загроз навколо ЗАЕС для стримування контрнаступу України – ISW

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 05:52
Запорізька АЕС. Фото Getty Images

Росія, можливо, намагається ще більше обмежити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати своє право власності на станцію. Також, ймовірно, окупанти можуть використати зростаючі загрози навколо ЗАЕС для стримування майбутнього наступу української армії.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни

Деталі: В ISW нагадали хронологію останніх подій, пов'язаних з проблемами присутності місії МАГАТЕ на ЗАЕС:   

  • МАГАТЕ оголосило 10 лютого, що відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на ЗАЕС з міркувань безпеки.
  • Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив 9 лютого, що ситуація залишається нестабільною, а 28 лютого – що поблизу ЗАЕС сталося 20 детонацій, через що ненадовго було відключено резервну лінію електропередач на ЗАЕС.
  • Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила 22 лютого, що Департамент ООН з питань охорони та безпеки відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін без належних на те причин, стверджуючи, що Росія зобов'язується забезпечити безпечний проїзд персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС.
  • Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив 1 березня, що західні спецслужби зірвали планову ротацію місії МАГАТЕ, щоб звинуватити Росію у створенні перешкод для МАГАТЕ.

"Російська та окупаційна влада, ймовірно, має намір використати персонал МАГАТЕ, який, можливо, опинився у пастці, або зменшену присутність МАГАТЕ на станції, щоб примусити міжнародне співтовариство визнати російське право власності на станцію.

Російська та окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", - резюмують аналітики інституту.

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Теми: МАГАТЕАЕСРосія
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