Ворог вночі двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину – ОВА
Четвер, 2 березня 2023, 06:53
Вночі 2 березня російські загарбники здійснили два артилерійські обстріли Нікопольщини у Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Цiєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада".
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Деталі: Лисак повідомив, що внаслідок обстрілів пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека. Крім того, росiйськi снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто, обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн.
За даними ОВА, люди не постраждали.