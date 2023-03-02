Ворог вночі двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину – ОВА

Вночі 2 березня російські загарбники здійснили два артилерійські обстріли Нікопольщини у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цiєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада".

Деталі: Лисак повідомив, що внаслідок обстрілів пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека. Крім того, росiйськi снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто, обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн.

За даними ОВА, люди не постраждали.