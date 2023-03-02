У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову – прем'єр-міністр

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан вважає, що у Росії немає достатніх ресурсів для вторгнення у Молдову.

Про це він сказав у ефірі румунського національного телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість та те, що між обома державами розташована Україна.

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"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Ясно також, що Росія не може вторгнутися в Молдову військовим шляхом", – сказав Речан.

З іншого боку, зазначив прем’єр-міністр, у Молдови достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї.

"А придністровський регіон, як і ми, прагне миру і стабільності. Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі – радше інформаційна війна, ніж реальний стан справ", – зазначив Речан.

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Також прем'єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, останнім часом Росія поширює заяви, мовляв українські сили найближчим часом планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України неодноразово це заперечувала.

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