Російські військові заявили, що розробляють новий вид операцій проти "агресії" США
Журнал Міноборони РФ "Военная мысль" надрукував статтю першого заступника командувача Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) Ігоря Фазлетдінова про те, що в Росії розробляють новий вид військових операцій із застосуванням ядерної зброї, щоб протидіяти "агресії" США.
Джерело: "Радио Свобода"
Деталі: У статті стверджується, що "США втрачають лідируючі позиції у світі" і вважають "головним винуватцем" цього Росію. В статті йдеться, США планують "розгром" Росії у формі "стратегічної (глобальної) багатосферної операції". Своєю кінцевою метою США нібито бачать знищення стримувального ядерного потенціалу Росії.
Крім того, стверджується, що головною метою американської військової політики є "військово-політичне або фізичне усунення неугодного режиму при збереженні територіальних, сировинних, виробничих і людських ресурсів країни".
Також в статті повідомляється, що "головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагону" є перспективна форма стратегічного застосування Збройних сил Росії, що активно розробляється російськими військовими фахівцями, яку автори називають "операцією стратегічних сил стримування".
Згідно з публікацією, під час такої операції має бути придушена американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет.
Фінальним етапом операції називається нанесення "неприйнятного збитку" США за допомогою ядерного потенціалу Росії.
Чим така операція відрізняється від передбачених нині чинною ядерною доктриною операцій із застосуванням ядерної зброї, з тексту статті не цілком зрозуміло.
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Що було раніше:
- Після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".
- Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал