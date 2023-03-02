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Російські військові заявили, що розробляють новий вид операцій проти "агресії" США

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 09:16
Російські військові заявили, що розробляють новий вид операцій проти агресії США
Колаж: Getty Imsages

Журнал Міноборони РФ "Военная мысль" надрукував статтю першого заступника командувача Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) Ігоря Фазлетдінова про те, що в Росії розробляють новий вид військових операцій із застосуванням ядерної зброї, щоб протидіяти "агресії" США.

Джерело: "Радио Свобода"

Деталі: У статті стверджується, що "США втрачають лідируючі позиції у світі" і вважають "головним винуватцем" цього Росію. В статті йдеться, США планують "розгром" Росії у формі "стратегічної (глобальної) багатосферної операції". Своєю кінцевою метою США нібито бачать знищення стримувального ядерного потенціалу Росії.

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Крім того, стверджується, що головною метою американської військової політики є "військово-політичне або фізичне усунення неугодного режиму при збереженні територіальних, сировинних, виробничих і людських ресурсів країни".

Також в статті повідомляється, що "головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагону" є перспективна форма стратегічного застосування Збройних сил Росії, що активно розробляється російськими військовими фахівцями, яку автори називають "операцією стратегічних сил стримування".

Згідно з публікацією, під час такої операції має бути придушена американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет.

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Фінальним етапом операції називається нанесення "неприйнятного збитку" США за допомогою ядерного потенціалу Росії.

Чим така операція відрізняється від передбачених нині чинною ядерною доктриною операцій із застосуванням ядерної зброї, з тексту статті не цілком зрозуміло.

Знати більше: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь.

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Теми: РосіяСШАядерна зброя
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