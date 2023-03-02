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Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 09:57
Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW
Олександр Лукашенко й Сі Цзіньпінь, фото "Белта"

Домовленості самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Джерело: Institute for the Study of War (ISW)

Дослівно: "Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь".

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Деталі: Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.

Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами. 

Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів". 

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ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь. 

ISW припускає, що Лукашенко, ймовірно, має намір додатково підтримати ці угоди на підтримку своїх давніх зусиль із розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча "ці заходи, щонайбільше, відтермінують триваючу кампанію Росії із забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю".

Кілька документів також стосуються китайсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва. 

Лукашенко висловлювався на підтримку розширення економічної присутності Китаю в Білорусі в лютому 2021 року, коли "Лукашенко активізував свої зусилля, щоб затримати поглинання Білорусі Росією через Союзну державу", зазначає ISW.

Теми: БілорусьКитайРосіясанкції
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