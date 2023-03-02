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Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 10:57
Олександр Лукашенко й Сі Цзіньпінь, фото "Белта"

Домовленості самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити Росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Джерело: Institute for the Study of War (ISW)

Дослівно: "Президент Білорусі Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь".

Деталі: Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.

Лукашенко заявив, що Білорусь зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами. 

Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів". 

ISW раніше оцінював, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до Росії через Білорусь. 

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ISW припускає, що Лукашенко, ймовірно, має намір додатково підтримати ці угоди на підтримку своїх давніх зусиль із розвитку китайського економічного впливу в Білорусі, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча "ці заходи, щонайбільше, відтермінують триваючу кампанію Росії із забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю".

Кілька документів також стосуються китайсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва. 

Лукашенко висловлювався на підтримку розширення економічної присутності Китаю в Білорусі в лютому 2021 року, коли "Лукашенко активізував свої зусилля, щоб затримати поглинання Білорусі Росією через Союзну державу", зазначає ISW.

Теми: БілорусьКитайРосіясанкції
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