Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заслали диверсанта на Рівненщину для підриву ключового об’єкта з постачання зброї – СБУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 10:12
Росіяни заслали диверсанта на Рівненщину для підриву ключового об’єкта з постачання зброї – СБУ
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки схопила російського диверсанта, який мав підірвати один із ключових об’єктів транспортної системи Рівненщини, щоб зірвати постачання іноземного озброєння.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Головним його (диверсанта) завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що диверсант російських спецслужб прибув в Україну 19 лютого під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону він використовував паспорт громадянина ЄС.

 

На Рівненщині диверсант провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Надалі – повинен був встановити вибухівку в найбільш вразливому місці об’єкта критичної інфраструктури та підірвати його.

ВІДЕО ДНЯ
 

Співробітники СБУ затримали чоловіка, який має посвідку на постійне проживання в Росії та входить до складу російської агентури при підготовці до вчинення диверсії.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУдиверсантивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
СБУ
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: