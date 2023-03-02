Росіяни заслали диверсанта на Рівненщину для підриву ключового об’єкта з постачання зброї – СБУ

Служба безпеки схопила російського диверсанта, який мав підірвати один із ключових об’єктів транспортної системи Рівненщини, щоб зірвати постачання іноземного озброєння.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Головним його (диверсанта) завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах".

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Деталі: Повідомляється, що диверсант російських спецслужб прибув в Україну 19 лютого під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону він використовував паспорт громадянина ЄС.

На Рівненщині диверсант провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Надалі – повинен був встановити вибухівку в найбільш вразливому місці об’єкта критичної інфраструктури та підірвати його.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітники СБУ затримали чоловіка, який має посвідку на постійне проживання в Росії та входить до складу російської агентури при підготовці до вчинення диверсії.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.