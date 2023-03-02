Російська влада і ЗМІ повідомили, що в РФ нібито проникла українська ДРГ і захопила заручників

Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, повідомив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані.

Джерело: губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз у Telegram, російські пропагандистські видання РИА Новости, ТАСС, РБК, російські Telegram-канали

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні з України на територію Климовського району в село Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухався. Унаслідок обстрілу один житель загинув, поранено десятирічну дитину. Наразі дитину доправлено в лікарню, їй надається вся необхідна допомога".

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Деталі: Російський губернатор повідомив, що російські військові нібито проводять "усі необхідні заходи щодо ліквідації диверсійної групи".

Пізніше він повідомив, що нібито ЗСУ також атакували безпілотником Климовський район області, внаслідок чого нібито загорівся житловий будинок у селі Сушани.

Інформацію про нібито захоплення українськими диверсантами заручників у прикордонних селах Брянської області підхопили російські пропагандисти.

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Їхні повідомлення почали швидко обростати суперечливими подробицями.

Зокрема пропагандистське видання ТАСС із посиланням на силові структури повідомило, що ДРГ нібито проникла у два села в Брянській області, що там нібито триває бойове зіткнення Росгвардії з українськими диверсантами, що нібито є загиблі й поранені є серед мешканців та що нібито щонайменше 6 людей узято в заручники.

Також пропагандисти повідомили, що нібито через обстріл диверсантами машини загинула дитина. Але пізніше переписали цю інформацію, заявивши, що "хлопчик живий, його госпіталізували".

Крім того, російські Telegram-канали повідомляли нібито про обстріл шкільного автобуса українськими диверсантами. Мовляв, там отримала поранення дитина, але це не хлопчик, а дівчинка. Спочатку писали, що дівчинка була поранена і померла в лікарні, а потім переписали, що під час обстрілу автобуса вона нібито дістала поранення в спину, але вижила.

Але пізніше влада Брянської області заявила, що жодного обстрілу автобуса не було, оскільки діти на дистанційному навчанні і жодні шкільні автобуси не ходять.

Інше пропагандистське видання РФ "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомило, що нібито "кількох людей узято в заручники в магазині в селі Любечани в Брянській області".

Російський Telegram-канал Readovka з посиланням нібито на мешканку Сушан написав, що нібито в село зайшло 7 українських диверсантів, вони були "з автоматами, гранатометами і листівками". Цей канал повідомляв, що ДРГ нібито одразу "зайняла кілька житлових будинків" із жителями, але пізніше з'явилася інформація, що заручників нібито тримають у Будинку культури.

Канал писав, що нібито "точно відомо про взяття в заручники сім'ї, де є двоє дітей".

А Telegram-канал "Baza" писав про "близько 50 диверсантів" у Сушанах. За інформацією каналу, ця група озброєних людей нібито мала жовті пов'язки, і вони нібито тримають у заручниках щонайменше чоловіка, жінку та двох дітей.

Окремі пропагандисти писали, що через кордон змогли пройти нібито 80 українських диверсантів.

При цьому прессекретар губернатора Брянської області каналу "Звезда" підтвердила інформацію про нібито диверсантів у Сушанах, але заявила, що інформації про заручників немає.

Пропагандистське російське видання РБК також цитувало голову Новоропської сільської адміністрації, куди входить село Сушани, він сказав, що також ні про яких заручників не чув.

Пряма мова російського чиновника: "Ніхто не говорив нам, що є заручники. Перебуваю за 18 кілометрів від населеного пункту Сушани, і там проблеми зі зв'язком. Прикордонні та військові працюють (на місці – ред.)".

Російські ЗМІ також зазначають, що при цьому "жодних візуальних підтверджень того, що українська ДРГ діє в Брянській області, немає".

"Українська правда" намагається отримати коментарі від українських військових.

При цьому в Тelegram-каналі "Русский Добровольческий корпус" з'явилося відео, що в Брянську область зайшли російські солдати, які хочуть показати росіянам, що вони "не раби".

Дослівно "Русский Добровольческий корпус": "...Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про "українські ДРГ", які вбили дітей, взяли заручників, але, водночас, поспіхом пішли і так далі. Усе це брехня кремлівських пропагандистів.

"Російський Добровольчий Корпус" прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Щось дивне відбувається в РФ. Весь ранок влада і пропагнадисти пишуть про українську ДРГ в Росії. Водночас в Тelegram-каналі "Русский Добровольческий корпус" з'явилося відео, що в Брянську область зайшли російські солдати, які хочуть показати росіянам, що вони "не раби" pic.twitter.com/l74h3ciJHW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2023

Люди на відео пообіцяли пізніше викласти в мережу "фільм-спростування" про їхні "пригоди".

Що було раніше: 23 лютого ОК "Північ" повідомляло, що окупанти готують можливі провокації, щоб звинуватити українських захисників в порушенні територіальної цілісності Росії.

Зокрема, тоді розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.



В ОК "Північ" наголошували, що "Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті".

Дослівно ОК "Північ": "Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога".