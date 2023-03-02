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У Росії випробовували літак Іл-76: загинув співробітник заводу, зруйнований фюзеляж

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 14:08
Літак Іл-76. Фото з Telegram російського ПАО "ОАК"

На заводі "Авіастар" у російському Ульяновську під час випробувань фюзеляжа військово-транспортного літака Іл-76 стався інцидент, унаслідок якого один працівник підприємства загинув і кілька постраждали, корпус літака зруйнований.

Джерело: ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", яка входить у корпорацію Ростех, у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Дослівно ОАК: "На заводі "Авіастар" під час проведення випробувань відсіку фюзеляжа літака, що перебуває у виробництві, стався трагічний інцидент. Постраждало кілька співробітників підприємства, один загинув".

Деталі: Повідомляється, що постраждалим надають медичну допомогу. На місці події працюють екстрені служби. Причини інциденту встановлюються.

"РИА Новости" уточнили, що випробування проводилися з фюзеляжем важкого військово-транспортного літака Іл-76МД-90А. У результаті постраждали 5 осіб.

Також повідомляється, що фюзеляж повітряного судна зруйнований.

Теми: Росіяавіавійна
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