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В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 13:15
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
Андрюс Кубілюс

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії", - сказав Кубілюс.

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Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року.

"І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", - сказав євродепутат.

З огляду на цей досвід, за його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.

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"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - додав Кубілюс.

Нагадаємо, Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату "Рамштайн".

Для тих, хто віддає перевагу формату відео, дивіться інтерв'ю на каналі "ЄвроПравди" - Україна в НАТО і жорстка поразка РФ у війні зруйнують путінську Росію

Теми: ЄСУкраїна
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