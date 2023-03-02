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Представника забудовника в Києві засудили до умовного терміну і донату на дрони

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 13:39

Представника столичного забудовника засудили за спробу підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування: він отримав умовний термін та заплатить 100 тисяч доларів США на проєкт "Армія дронів".

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП

Деталі: 2 березня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та представником одного із столичних забудовників, якого викрили на пропозиції та наданні близько 120 тисяч доларів США неправомірної вигоди голові Державної інспекції архітектури та містобудування України, за те, щоб попри наявні порушення, товариство-забудовник отримало сертифікат готовності до експлуатації багатоповерхівки у Києві.

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За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Крім того, на особу покладені обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.

Разом з тим, відповідно до угоди представник столичного забудовника зобов’язується перерахувати 100 тисяч доларів США на потреби Збройних сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24.

Також внесені у якості застави 2,239 млн грн будуть перераховані на потреби ЗСУ, а неправомірна вигода у сумі майже 120 тисяч доларів США стягнута в дохід держави.

ВІДЕО ДНЯ

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Теми: КиївбудівництвохабарАнтикорупційна прокуратура
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