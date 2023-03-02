Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У розвідці пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров’я та Молдови

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 березня 2023, 13:47
У розвідці пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров’я та Молдови
Фото: пресслужба ГУР

Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, по-перше, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, а, по-друге, щоб продемонструвати хоч якусь "перемогу" для російського народу.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника відомства Андрія Черняка

Дослівно: "У Придністров'ї росіяни мають дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під "чужим прапором".

Реклама:

Деталі: За його словами, такий сценарій з провокаціями росіяни колись реалізовували у Донецьку та Луганську.

Черняк підкреслив, що створюючи напругу в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перша - це спроба відвернути європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. "Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються. розпалити нову пожежу в Європі" , - пояснив він.

Крім того, каже Черняк, дії Росії спрямовані на внутрішнього споживача. "Адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій "спеціальній військовій операції". Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоб створити ілюзію як "мир за них", "народ "Молдавії за нас", - підсумував представник ГУР.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: інтерв'ю депутата від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантоя: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?

Теми: Придністров'яРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Придністров'я
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: