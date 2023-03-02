У розвідці пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров’я та Молдови

Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, по-перше, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, а, по-друге, щоб продемонструвати хоч якусь "перемогу" для російського народу.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника відомства Андрія Черняка

Дослівно: "У Придністров'ї росіяни мають дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під "чужим прапором".

Деталі: За його словами, такий сценарій з провокаціями росіяни колись реалізовували у Донецьку та Луганську.

Черняк підкреслив, що створюючи напругу в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перша - це спроба відвернути європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. "Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються. розпалити нову пожежу в Європі" , - пояснив він.

Крім того, каже Черняк, дії Росії спрямовані на внутрішнього споживача. "Адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій "спеціальній військовій операції". Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоб створити ілюзію як "мир за них", "народ "Молдавії за нас", - підсумував представник ГУР.

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