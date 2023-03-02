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У Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 14:56
У Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей – росЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ГУР

У Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей попри заяви влади про обмеження в 300 тисяч. 

Джерело: російське видання Медіазона, посилаючись на кількість термінових весіль, які оформили в Росії

Деталі: Видання опублікувало другу частину свого розслідування про кількість мобілізованих в РФ.

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Після початку мобілізації у вересні минулого року чоловікам, які отримали повістку, дозволили одружитися в прискореному порядку, а не чекати місяці. Це дозволило дружинам мобілізованих розраховувати на виплати від держави у разі загибелі чоловіків на фронті. 

Таким чином, в Росії, згідно з відкритими даними Росстату, різко збільшилась кількість реєстрацій шлюбу в 2022 році порівняно з попереднім роком.  

 

Видання вирахувало можливу кількість мобілізованих на підставі даних із 50-ти регіонів, в яких одружилися майже 25 тисяч чоловіків, які отримали повістку. Маючи дані про кількість неодружених чоловіків призовного віку, журналісти з’ясували, що в цих регіонах призвали близько 240 тисяч осіб, а по всій країні – близько 525 тисяч.

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"Медіазона" наголошує, що оформлення термінових одружень продовжилось навіть після заяви президента РФ Володимира Путіна про завершення мобілізації у жовтні.

 

Що цьому передувало: 

  • Путін стверджував, що в РФ мобілізували 300 тисяч людей, ще близько 20 тисяч пішли до армії як добровольці.

Теми: мобілізаціяРосія
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