Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: Росія з безпілотників атакувала цивільних, що стояли у черзі за гуманітаркою

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 16:57
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія на Херсонщині атакувала людей, що стояли у черзі за гуманітарною допомогу, в результаті чого 9 з них отримали поранення.

Джерело: повідомлення Херсоньскої обласної прокуратури

Дослівно: "2 березня 2023 року збройні сили РФ, вчергове, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ дронами нанесла удар по цивільних особах, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.

Внаслідок обстрілу травмовано 9 цивільних, серед яких неповнолітня дитина".

Деталі: Остаточна кількість потерпілих уточняється. Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Теми: РосіяХерсонська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Усі новини...
Росія
Данілов розшифрував "ДРГ" із повідомлень РФ про події на Брянщині
Росіяни активізували інформкампанію навколо оборони Бахмута – Маляр
У Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей – росЗМІ
Останні новини
20:37
Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
20:13
Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики
19:56
Прем‘єр Латвії: Постачання бойових літаків Україні - лише питання часу
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну
19:03
Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків
18:45
На Луганщині окупанти обмежують пересування мешканців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
18:34
Росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут – зведення Генштабу
18:20
Зеленський розповів студентам, як Україна далі житиме з таким сусідом як Росія
Усі новини...