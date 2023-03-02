Херсонщина: Росія з безпілотників атакувала цивільних, що стояли у черзі за гуманітаркою

Російська армія на Херсонщині атакувала людей, що стояли у черзі за гуманітарною допомогу, в результаті чого 9 з них отримали поранення.

Джерело: повідомлення Херсоньскої обласної прокуратури

Дослівно: "2 березня 2023 року збройні сили РФ, вчергове, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

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У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ дронами нанесла удар по цивільних особах, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.

Внаслідок обстрілу травмовано 9 цивільних, серед яких неповнолітня дитина".

Деталі: Остаточна кількість потерпілих уточняється. Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.