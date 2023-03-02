У Брюсселі відкрили неформальне представництво демократичної Білорусі

У столиці Бельгії Брюсселі в середу відбулось відкриття місії "За демократичну Білорусь", яка представляє інтереси об’єднаної білоруської опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Місія буде призначена для проведення культурних заходів, політичних зустрічей і виставок. Її очолить Володимир Остапенко – колишній білоруський дипломат, який звільнився на знак протесту проти репресій і який 30 років тому відкривав посольство Білорусі в Бельгії.

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На відкритті Тихановська зазначила, що місія допоможе повернути Білорусь до Європи, а також наблизить Європу до Білорусі, і "це місце для всіх, хто бореться за права людини, свободу і незалежність Білорусі, місце для організацій та ініціатив, які також хочуть змін у нашій країні".

"Уперше за 28 років у білорусів буде своє місце в Брюсселі", – наголосила лідерка білоруської опозиції.

Участь у презентації місії "За демократичну Білорусь" узяли міністр закордонних справ Бельгії, президент Фландрії, європейські парламентарії, лідери європейських структур і міжнародних організацій, білоруси Бельгії.

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Нагадаємо, Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув’язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

Минулого року Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з ним.