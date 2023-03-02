В Угорщині відклали голосування за вступ Швеції та Фінляндії в НАТО мінімум до 20 березня

Парламент Угорщини в середу проголосував за новий порядок денний роботи, який передбачає голосування за ратифікацію протоколів про вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс мінімум 20 березня.

Про це йдеться в порядку денному угорського парламенту, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Згідно з ним, на 6-8 березня призначені дебати щодо ратифікації вступу двох країн у НАТО на рівні комітетів, а власне голосування з цього питання відбудеться на тижні з 20 по 24 березня. Раніше, нагадаємо, це мало статись уже 6-9 березня.

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Під час обговорення в четвер Дьйордь Балла, один із заступників керівника парламентської фракції угорської партії влади "Фідес", пояснив, що на голосуванні наступного тижня може забракнути голосів для ратифікації.

Це пояснюється нібито претензіями, які деякі члени партії угорського прем’єра Віктора Орбана мали до Швеції та Фінляндії, але влада сподівається, що візити парламентських делегацій до цих двох країн допоможе усунути будь-які протиріччя.

Угорщина - єдина, окрім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії.

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Публічно Будапешт не висував жодних вимог до Гельсінкі та Стокгольма, однак минулого тижня Мате Кочиш, голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес", заявив, що зараз виникли "серйозні дебати" щодо вступу двох країн і Угорщина вирішила направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення "політичних суперечок".

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що хоча в цілому підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, "нам спочатку потрібно провести серйозні дискусії".

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.