Очільник МЗС Естонії: Єдина альтернатива членству України в НАТО – її ядерний статус

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що членство в Північноатлантичному Альянсі є єдиним варіантом гарантування безпеки України за винятком ядерної зброї – але цей варіант на практиці неможливий.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю американському порталу Newsweek.

"Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося – або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або, принаймні, у війну за європейський континент. Це вже визнання того, що широкомасштабна війна повториться", – пояснив свою позицію естонський міністр.

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Він відкинув будь-які альтернативи членству України в Альянсі – зокрема план зближення з НАТО в обмін на більшу готовність Києва до переговорів з РФ, який, як повідомляли ЗМІ, просувають Британія, Німеччина та Франція.

"Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви чітко даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це схоже на напів-НАТО. Я б поставився до такої копії з великою підозрою. Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б надання Україні ядерної зброї", – сказав Рейнсалу, водночас підкресливши, що такий крок є неможливим і небажаним з огляду на зобов'язання ядерних держав Альянсу щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами Рейнсалу, залишення України поза безпековою парасолькою Заходу залишить Київ у невизначеності і підірве процес відновлення країни.

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"Уявіть, що ми не надамо Україні після війни гарантії, передбачені статтею 5. Тоді ми заохочуватимемо Україну будувати свою самооборону за стратегією "їжака", як на Дикому Заході, стоячи у своєму форті з гвинтівками і чекаючи на Росію. Я думаю, що це створить сіру зону посеред Європи. Це був би великий негативний сигнал щодо їхніх прагнень до Європейського Союзу, з точки зору безпеки, інвестиційних гарантій і всього іншого", – додав очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні вже не потрібен ніякий план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв.

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