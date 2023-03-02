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У Німеччині побільшало прихильників військової допомоги Україні та санкцій проти РФ – опитування

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 21:51

Відносна більшість жителів Німеччини вважає доречним військову допомогу Україні для протистояння повномасштабній російській агресії, а також залишає за Києвом право вирішувати, чи вести переговори з Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування ARD DeutschlandTrend, здійснене соціологічною фірмою infratest dimap.

Відносна більшість – 47% (на 3% більше, якщо порівняти з лютим) вважають доцільною військову допомогу Україні. Ще 16% (на 1% більше) дотримуються думки, що військова допомога Німеччини недостатня.

Якщо в лютому, після рішення німецького уряду надати Україні бойові танки, частка тих, хто вважає надмірною військову підтримку України зросла з 26% до 35%, нині вона знову дещо зменшилася – до 31%.

Водночас більшість опитаних німців (53%) наразі вважають, що дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні не є достатніми (у лютому було 58%), 33% (+3%) вважають ці зусилля доречними, тоді як 5% (+1%) вважають, що вони заходять надто далеко. При цьому 45% тих, хто підтримує більшу дипломатію, вважають, що військова підтримка України є доречною.

Переважна більшість респондентів вважає, що Україна повинна насамперед сама вирішити, коли їй вступати в переговори з Росією (73%), не згоден з такою позицією лише 21%. Що стосується санкцій проти РФ, то з 38% до 43% зросла частка жителів Німеччини, для яких вони не є достатніми, 33% (-4%) вважають їх достатніми й лише 18% стверджують, що вони надмірні.

Говорячи про завершення війни в Україні, третина німців (35%) вважає, що Києву доведеться поступитися певними територіями Росії, і лише незначна більшість (54%) не погоджується з цим твердженням.

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Опитування відбулось протягом 27 лютого – 1 березня серед 1311 респондентів телефоном на онлайн, похибка становить 2% для значень у 10% і 3% - для значень у 50%.

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Теми: Німеччинаопитуваннядопомога Українізброя
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