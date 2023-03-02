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США наклали санкції на тіньовий нафтовий флот Ірану

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 22:38

Сполучені Штати в четвер запровадили санкції проти компаній, які, як стверджується, транспортували або продавали іранську нафту або нафтохімічну продукцію в порушення інших обмежень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Санкції спрямовані проти 11 компаній і 20 пов'язаних з ними суден, які сприяли торгівлі нафтою і нафтохімічною продукцією Ірану. Окремо під обмеження потрапили дві компанії з Китаю та по одній – з Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які США також визнані причетними до транспортування іранської нафти.

"Це рішення підкреслює наші постійні зусилля, спрямовані на забезпечення дотримання наших санкцій проти Ірану", – зазначив Блінкен.

Представництво Ірану при ООН у коментарі Reuters звинуватила адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона "по суті повторює провальну політику максимального тиску" попередника Дональда Трампа.

"Іран звик до цих санкцій, але якщо США колись захочуть повернутися до СВПД (іранської ядерної угоди), американському уряду буде складно зняти їх усі", – додали там.

У 2018 році Трамп відновив санкційний режим проти Ірану, який було послаблено після укладання ядерної угоди трьома роками раніше. Відтоді США неодноразово накладали санкції для обмеження торгівлі іранською нафтою, яка становить значну частку доходів Тегерана.

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Протягом останніх двох років адміністрація Байдена намагалася відродити "ядерну угоду", але безуспішно.

На днях у Пентагоні заявили, що Іран може виготовити достатню кількість розщеплювальних матеріалів для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

Читайте також: Зупинка іранського атома: в США обговорюють силову блокаду ядерної програми Тегерана.

Теми: СШАІраннафтасанкції
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