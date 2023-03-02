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США оголосять черговий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 21:56

Сполучені Штати в п'ятницю оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі журналістам у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Хоча Кірбі не вдавався в деталі, він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси... які українцям будуть потрібні для систем, які вони вже мають".

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Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого - на першу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.

Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.

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Теми: СШАвійнадопомога Україні
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