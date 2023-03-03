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Сумщина: ворог обстріляв 10 громад, є руйнування

"Українська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 00:13
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 2 березня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад Сумської області − Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської. Зафіксовано 177 "прильотів" з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу з 7.45 до 8.15 ранку (9 "прильотів") у с. Рожковичі пошкоджено 2 приватних будинки.

Есманська громада: через обстріл попередньо зі ствольної артилерії (4 "прильоти" о 10.30) пошкоджено ЛЕП та приватні будинки у с. Студенок. Також у с. Уланове в результаті обстрілу РСЗВ о 15.45 відбулося загоряння житлового будинку.

Хотінська громада: через обстріл із САУ близько 11.40 (4 "прильоти") пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у с. Кіндратівка.

Зноб-Новгородська громада: внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка об 11.50 (10 "прильотів") пошкоджено високовольтну лінію.

Новослобідська громада: через обстріл о 13.57 попередньо зі ствольної артилерії у с. Бояро-Лежачі (7 "прильотів") пошкоджено 3 приватні будинки.

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Теми: обстрілСумська область
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