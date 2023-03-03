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ЗСУ розміняли четверту сотню збитих літаків РФ – Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 08:12
ілюстративне фото ЗСУ

Минулої доби 2 березня Сили оборони знищили 765 окупантів, збили російський літак і гелікоптер.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2402 (+4) од,
  • РСЗВ – 484 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 301 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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