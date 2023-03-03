ЗСУ розміняли четверту сотню збитих літаків РФ – Генштаб
П'ятниця, 3 березня 2023, 08:12
Минулої доби 2 березня Сили оборони знищили 765 окупантів, збили російський літак і гелікоптер.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3405 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6673 (+15) од,
- артилерійських систем – 2402 (+4) од,
- РСЗВ – 484 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 301 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються.
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