Триває розбір завалів після обстрілу Запоріжжя: вивезли 102 тонни уламків, знайдено 5 загиблих

Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до п'яти за даними секретаря міськради.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, секретар Запорізької міськради Олексій Куртєв

Дослівно: "У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку".

Деталі: Повідомляється, що комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків.

Оновлено: Водночас секретар Запорізької міськради Олексій Куртєв о 10.31 повідомив у своєму телеграм-каналі, що кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по п‘ятиповерховому житловому будинку, зросла до п‘яти.



На цей час ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано, додав він.