Шольц зустрінеться з Байденом у п'ятницю, обговорюватимуть допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у п'ятницю перебуватиме у Вашингтоні, проведе переговори з президентом США Джо Байденом про повномасштабну війну в Україні, а також трансатлантичні відносини й загрозу з боку Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Американська сторона розраховує, що лідери Німеччини та США проведуть конфіденційні переговори в Білому домі, що дасть можливість обом чоловікам "звірити годинники" в оцінці подій на полі бою в Україні.

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"Обидва лідери хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли, щоб вона була дуже глибокою, зосередженою на питаннях України", – прокоментував напередодні журналістам високопосадовець США на умовах анонімності.

Головною темою розмови Байдена та Шольца буде додаткова військова підтримка України, яка готується до нового російського наступу в найближчі тижні. У день візиту Шольца Вашингтон має оголосити про новий пакет військової допомоги Києву – за даними Reuters, на суму 400 мільйонів доларів.

Також очікується, що лідери обговорять Китай, а саме можливість військової підтримки ним Росії та кроки, які союзники можуть вжити у відповідь.

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Ще однією темою розмови канцлера Німеччини й президента США мають стати трансатлантичні відносини, зокрема американський Акт про зниження інфляції, який, як стверджує Європейський Союз, підриває його конкурентоспроможність і призводить до відтоку капіталу з Європи до Штатів.

У середині лютого було анонсовано, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 3 березня у Вашингтоні. Це перший візит Шольца у Білий дім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

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