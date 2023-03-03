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ЄС планує протягом тижнів передати Україні спільно закуплені боєприпаси – FT

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 08:22

Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Financial Times із посиланням на співрозмовників у ЄС.

За словами одного з них, всі країни Євросоюзу, окрім Данії, а також Норвегія приєдналися до проєкту, який передбачає спільні закупівлі амуніції. "Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців", – додало джерело FT.

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План, про який раніше повідомляли ЗМІ та який було обговорено в четвер постійними представниками держав ЄС у Брюсселі, передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.

Після цього оборонне відомство Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі", зазначив європейський чиновник. Виробників снарядів калібру 155 мм на території блоку 12, також є потужності в Норвегії.

За попередньо погодженим планом, у короткостроковій перспективі державам ЄС буде відшкодовано до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника – близько 40%.

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Крім того, буде створена спільна робоча група ЄС із питань закупівель, яка розміщуватиме замовлення для заміни боєприпасів. Євросоюз також допомагатиме виробникам озброєнь збільшувати виробництво – зокрема і за рахунок інвестицій у нові заводи.

Очікується, що міністри оборони ЄС доопрацюють план наступного тижня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч.

Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Теми: ЄСвійна
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