Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС планує протягом тижнів передати Україні спільно закуплені боєприпаси – FT

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 09:22

Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Financial Times із посиланням на співрозмовників у ЄС.

За словами одного з них, всі країни Євросоюзу, окрім Данії, а також Норвегія приєдналися до проєкту, який передбачає спільні закупівлі амуніції. "Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців", – додало джерело FT.

План, про який раніше повідомляли ЗМІ та який було обговорено в четвер постійними представниками держав ЄС у Брюсселі, передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.

Після цього оборонне відомство Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі", зазначив європейський чиновник. Виробників снарядів калібру 155 мм на території блоку 12, також є потужності в Норвегії.

За попередньо погодженим планом, у короткостроковій перспективі державам ЄС буде відшкодовано до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника – близько 40%.

Крім того, буде створена спільна робоча група ЄС із питань закупівель, яка розміщуватиме замовлення для заміни боєприпасів. Євросоюз також допомагатиме виробникам озброєнь збільшувати виробництво – зокрема і за рахунок інвестицій у нові заводи.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що міністри оборони ЄС доопрацюють план наступного тижня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч.

Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Теми: ЄСвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

відеоПригожин порозмірковував про відхід від Бахмута та падіння фронту до кордонів Росії

фотоУ Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для України

Російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут – ISW

Двоє українських пілотів тестуються на американській військовій базі – ЗМІ

відеоУ Києві залпові снігопади й гроза – КМДА

Усі новини...
ЄС
У Брюсселі відкрили неформальне представництво демократичної Білорусі
В МЗС деталізували, яких санкцій проти Росії ще чекають від ЄС
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
Останні новини
13:39
Росіяни влучили у будинок на Херсонщині, вбили жінку й двох дітей
13:17
фотоРятувальники показали, як виглядає засніжена гойдалка на вершині Карпат
13:10
Туреччина працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС
12:53
відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети
12:45
Tesla відкличе 3470 автомобілів через погано закріплені спинки сидінь
12:24
фото, відеоУкраїна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро
11:51
Під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня
11:39
У Британії представлять новий закон, щоб зупинити нелегальних мігрантів у Ла-Манші
11:23
відеоПригожин порозмірковував про відхід від Бахмута та падіння фронту до кордонів Росії
11:05
Зоозахисники розповіли, чому небезпечно поїти домашніх тварин у громадських місцях
Усі новини...