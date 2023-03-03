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Мінреінтеграції пропонує примусово евакуювати дітей із зон бойових дій

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 10:10
Фото: Getty Images

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови щодо примусової евакуації дітей із зон бойових дій.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють".

Деталі: Під час засідання координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук наголошувалось, що у разі прийняття постанови такі рішення зможуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

При цьому батьки не зможуть відмовитись від евакуації своїх дітей.

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Теми: дітиУкраїнавійна
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