Україна розраховує отримати два-три типи західних винищувачів, один буде основним – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що західні країни зрештою ухвалять рішення про надання Києву винищувачів, як це сталось у випадку "танкової коаліції".

Про це, як пише "Європейська правда", Резніков заявив в інтерв’ю виданню Bild.

"Я думаю, що це (надання Україні винищувачів) знову буде свого роду коаліція, у нас буде один основний тип та інші. У танковій коаліції головною "твариною в зоопарку" є Leopard із Німеччини, але у нас також є Challenger, Abrams, легкі танки з Франції. Але основним бойовим танком є Leopard", – пояснив міністр.

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"Я впевнений, що у нас будуть два-три типи винищувачів, буде одна головна "пташка". І все буде залежати від того, який із них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", – додав він.

Коментуючи відмову Німеччини обговорювати надання Україні винищувачів, Резніков висловив упевненість, що це зміниться, як було і щодо танків.

"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є Leopard, я особисто випробовував Leopard з Німеччини", – зазначив очільник Міноборони.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Водночас нещодавно американський президент США Джо Байден "поки що" виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні.