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У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 09:44
У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО
ангела меркель, Getty Images

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад РФ на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

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За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, "було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час".

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться "переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків".

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент РФ Владімір Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

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Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

Після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.

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Теми: МеркельвійнаНімеччинаНАТО
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