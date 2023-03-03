Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 10:44
ангела меркель, Getty Images

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад РФ на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, "було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час".

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться "переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків".

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент РФ Владімір Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

ВІДЕО ДНЯ

Після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.

Читайте також: Рік без вибачень: що думає Ангела Меркель про свої провали на чолі уряду Німеччини.

Теми: МеркельвійнаНімеччинаНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети

фото, відеоУкраїна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

відеоПригожин порозмірковував про відхід від Бахмута та падіння фронту до кордонів Росії

фотоУ Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для України

Російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут – ISW

Усі новини...
Меркель
Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка
Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів
Ексрадник Меркель назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду останніх років
Останні новини
14:29
З вересня 2023-го УГКЦ переходить на новий календар: як зміняться дати свят
14:21
"Укренерго" планує до 15 березня завершити відновлення надійного електропостачання Одещини
14:10
ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій
13:56
ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку - ЗМІ
13:39
Росіяни влучили у будинок на Херсонщині, вбили жінку й двох дітей
13:17
фотоРятувальники показали, як виглядає засніжена гойдалка на вершині Карпат
13:10
Туреччина працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС
12:53
відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети
12:45
Tesla відкличе 3470 автомобілів через погано закріплені спинки сидінь
12:24
фото, відеоУкраїна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро
Усі новини...