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Російський пілот отримав 12 років тюрми: бомбардував Харківську телевежу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 10:54
фото ОГП

До 12 років ув’язнення засудили російського льотчика, який бомбардував Харківську телевежу.

Джерело: пресслужби СБУ і Офісу генпрокурора
 
Дослівно СБУ: "Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ.
 
6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.
 
Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.
 
Самого льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано".
 
Деталі: На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни.
 
Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.
 
Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн, зазначає ОГП.

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Теми: війнаСБУХарківська область
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