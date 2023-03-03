Російський пілот отримав 12 років тюрми: бомбардував Харківську телевежу

До 12 років ув’язнення засудили російського льотчика, який бомбардував Харківську телевежу.

Джерело: пресслужби СБУ і Офісу генпрокурора



Дослівно СБУ: "Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ.



6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.



Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.



Самого льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано".



Деталі: На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни.



Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.



Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн, зазначає ОГП.