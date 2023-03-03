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В ОП прокоментували російські "бавовни": Втрата контролю всередині Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 12:16

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк Україна запевняє, що Україна не причетна до внутрішніх конфліктів у Російській Федерації.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, – усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни...

Україна до внутрішніх конфліктів у Рф не дотична".

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Теми: війнаОфіс президентаРосія
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