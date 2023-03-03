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Зеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 12:11
Зеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "У Львові президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни".

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Деталі: Повідомляється, що глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Також Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

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Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання. "Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", – сказав він.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Теми: ЗеленськийЛьвіввійна
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