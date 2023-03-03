Зеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії
Президент Володимир Зеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
Джерело: пресслужба ОП
Дослівно: "У Львові президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни".
Деталі: Повідомляється, що глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.
Також Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.
Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання. "Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", – сказав він.
Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди.