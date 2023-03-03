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Під Донецьком знищили майже цілий полк непідготовлених мобілізованих росіян – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 3 березня 2023, 12:46
Під Донецьком знищили майже цілий полк непідготовлених мобілізованих росіян – ЗМІ
Мобілізовані з Іркутської області РФ, sibreal.org

"Сибирь.Реалии" повідомляє, що непідготовлених мобілізованих з Іркутської області РФ у складі полку 1439 першого і другого батальйону відправили з 28 лютого на 1 березня на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком – і майже всі загинули.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" – "Сибір.Реалії" ("Сибирь.Реалии")

Деталі: 3 березня родичі двох мобілізованих повідомили журналістам, що весь полк практично знищений: кілька людей поранені, решта загинули, але вважаються зниклими.

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"Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не залишилося. Відомо поки тільки про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому стані. Йому дадуть тільки тиждень! Потім знову кинуть "на передок"!", – розповіла дружина одного з мобілізованих.

Іркутські чиновники поїхали в окуповану частину Донецької області України, де мобілізовані скаржилися на командування. Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком.

27 лютого мобілізовані склали вже третє за рахунком звернення до Володимира Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР". 

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За словами солдатів, які перебувають під командуванням Слов'янської бригади окупаційних військ, їх відправляють на штурм за відсутності розвідки, зв'язку та підтримки артилерії, а на скарги, що мобілізовані "не мають можливості виконати наказ", їм погрожують переслідуванням за дезертирство. 

У зверненні наводиться приклад погроз: "Поїдете за статтею про дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою і військовою поліцією, ми розформуємо вас по двоє людей і відправимо в наступ, із якого ви не повернетеся".

"Сибір.Реалії" зазначає, що у мобілізованих немає військової підготовки: це будівельники, водії, менеджери. Багато з них у віці старше 40 років із хронічними хворобами.

Мобілізовані стверджують, що командування забирає з поля бою тільки солдатів т. зв. "ДНР" із легкими пораненнями. Тяжкопоранених і вбитих залишають на позиціях, оскільки "бояться втратити техніку". Убиті росіяни вважаються зниклими безвісти, а поранених все ж евакуюють раз на добу на ношах. 

Журналісти додають, що військова поліція затримала заступника командира з політичної частини полку з позивним "Скеля", який намагався пояснити командуванню, що "вчорашні водії, зварювальники, меблярі та металобрухтувальники не можуть належати до елітного підрозділу штурмовиків і не мають для цього навичок".

Теми: ДонецькДонецька областьвійнаРосія
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