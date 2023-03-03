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У Подгориці в результаті вибуху в суді є загиблий та поранені

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 13:35
У Подгориці в результаті вибуху в суді є загиблий та поранені
скриншот

Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення в результаті вибуху бомби в суді першої інстанції в столиці Чорногорії Подгориці.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, пише "Європейська правда".

Загиблий - чоловік 40 років, він помер після приведення в дію вибухового пристрою.

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За словами кримінальної поліції, швидше за все, коли чоловік увійшов до будівлі суду, він активував вибуховий пристрій, ймовірно, гранату.

У поліції підтвердили, що постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували.

На місці працюють поліція та бригади швидкої допомоги. Поліція не пускає журналістів на місце події.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Чорногорія готується до справжнього геополітичного протистояння.

19 березня у країні мають пройти чергові президентські вибори. Ці вибори надзвичайно важливі – мабуть, уперше за всю сучасну історію Чорногорії питання збереження її незалежності та цілісності стоїть так гостро.

Деталі у статті: Зупинити реванш: як Чорногорія робитиме вирішальний вибір між ЄС та "русскім міром".

Теми: Чорногоріянадзвичайна подія
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